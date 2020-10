Elisa Isoardi infortunata, Ballando con le Stelle: "Sabato farà comunque la sua esibizione"

22 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi dice di non farcela e appare con la caviglia fasciata e in stampelle. Ma nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, c'è il colpo di scena. «Elisa Isoardi farà comunque la sua esibizione, siamo ottimisti e speriamo che riesca a sostenere la prova. Facciamo il tifo per lei»., fanno sapere all’Adnkronos fonti vicine al programma di Ra1. L’ex conduttrice de ’La prova del cuocò sempre all'agenzia poco prima aveva affermato di avere una caviglia quasi rotta e di non credere di riuscire a ballare sabato sera.

Elisa Isoardi, Ballando con le stelle a rischio sabato 24 ottobre: fasciatura e stampelle. I baci di Todaro | Video

A quanto pare invece il programma di Milly Carlucci ha trovato una formula per non farle saltare l’esibizione. Staremo a vedere.

