Stasera in tv 22 ottobre, su Rai 1 torna la fiction Doc nelle tue mani. Due puntate, la trama

Stasera 22 ottobre, su Rai 1 torna Doc nelle tue mani. Inizio alle ore 21.25 per la fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzaro, che nella scorsa settimana è stata seguita da 7.4 milioni di telespettatori. Due gli episodi in programma. Nel primo, dal titolo Causa ed effetti, Andrea tenta di ricostruire cosa è accaduto prima del colpo di arma da fuoco che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile del decesso per errore del paziente, e Agnese non collaborano. Complicati anche i rapporti tra Alba e Riccardo e Gabriel ed Elisa. Il secondo episodio è intitolato L'imprevisto. Un incidente ferroviario trasforma il reparto di medicina in un pronto soccorso. Tutti sono chiamati a dare il massimo per cercare di fronteggiare l'emergenza. Ma tra i feriti c'è anche una ragazza che riapre un capitolo della vita di Riccardo.

