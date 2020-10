Covid: tamponi negativi ma pazienti non ancora guariti. Dati shock dallo studio del policlinico Gemelli nel servizio de Le Iene | Video

22 ottobre 2020 a

Chi è considerato guarito dal Covid rischia di continuare a portare addosso le conseguenze della malattia. E' da brividi il servizio mandato in onda da Le Iene nella puntata di mercoledì 21 ottobre. Alessandro Politi ha incontrato alcuni italiani che sono ormai negativi al tampone, considerati guariti a livello sanitario, ma che ancora continuano ad avere gravi problemi fisici. Da chi ha sempre la febbre a chi si stanca al minimo impegno fisico, da chi accusa addirittura impotenza a chi ha l'affanno dopo un piano di scale. Su questi e altri sintomi si sta concentrando uno studio del professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma. I risultati, purtroppo, sono impressionanti: solo il 12% non ha più niente, il 32% ha ancora uno o due sintomi legati al Covid. E il 55% ne ha addirittura tre.

