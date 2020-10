Grande Fratello vip 5, Elisabetta Gregoraci sul lettino: massaggi sensuali. Sexy Dayane | Le foto

22 ottobre 2020 a

Serata-massaggio sensuale al Grande Fratello Vip 5. Coppie selezionate Andrea-Elisabetta e Maria Teresa Ruta-Dayane. Eccole nella zona spa.

Alla notizia della possibilità del massaggio, i concorrenti, dopo una difficile selezione, hanno deciso i quattro vip per l'attività, una scelta caduta su Andrea massaggiatore di Elisabetta e Maria Teresa per Dayane. Nelle foto diffuse dalla produzione del programma, i massaggi sul lettino rivelano tutta la bellezza di Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello e in pochi minuti hanno fatto il giro del we. Il Grande Fratello Vip tornerà in tv per un'altra puntata su Canale 5 domani venerdì 23 ottobre 2020.

Guarda le foto dei massaggi (clicca qui)

