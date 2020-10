Matrimonio a prima vista 2020, Andrea sposo si blocca. Nicole: "Sono la moglie del proprietario del ristorante" | Video

Il ristoratore di Pesaro rivela le sue sensazioni

22 ottobre 2020 a

a

a

Si accendono i riflettori su Andrea, ristoratore marchigiano di Pesaro e la moglie Nicole, a Matrimonio a prima vista 2020 su Real Time. Nella puntata andata in onda mercoledì 21 ottobre, lui ha rivelato insofferenza sull'aspetto fisico di lei.

Ma non è il solo problema. In una discussione, Nicole dice di "chiamare mio suocero, sono la moglie del proprietario del ristorante", per proporre qualcosa al locale di famiglia.

Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia e Luca: progetti di convivenza dopo il viaggio di nozze | Video

Andrea si blocca. "Sentire lei dire suocero riferito a mio babbo mi fa effetto. Sentire dire la moglie del titolare dell'Osteria del gusto mi fa venire questo nodo ancora più grosso." Le premesse per andare avanti, nonostante il feeling, sembra non ci siano proprio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.