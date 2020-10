"Clinica per rinascere", la storia di Michela su Real Time lunedì 26 ottobre 2020: "Ho pensato al suicidio" | Video

22 ottobre 2020 a

a

a

La storia di Michela in tv e il suo rapporto "malato" con il cibo. Lunedì 26 ottobre 2020 va in onda su Real Time La Clinica per Rinascere con l'ultimo episodio (ore 23.05). Una vicenda che ha dei tratti drammatici, annunciati dalla stessa trasmissione nei canali social con la voce della protagonista.

Michela per contenere la sua rabbia ha perso il controllo sul cibo e ora è pronta per intraprendere il suo viaggio alla "Clinica". La sua testimonianza è forte nell'anteprima: "L'obesità è un continuo ostacolo in tutto e ci sono tante cose che ti impedisce di fare. Il cibo è sempre stato una valvola di sfogo da tutto quello che mi circondava". Poi la tremenda ammissione: "Non ho tentato il suicidio ma ci ho pensato tante volte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.