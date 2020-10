Elisa Isoardi, Ballando con le stelle a rischio sabato 24 ottobre: fasciatura e stampelle. I baci di Todaro | Video

22 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi rischia di non gareggiare nella puntata di Ballando con le stelle 2020 di sabato 24 ottobre su Rai1. Eccola con la fasciatura al piede e le stampelle.

Un infortunio che potrebbe costarle l'addio al programma. E' stata la stella conduttrice a mostrare sul proprio account Instagram il video mentre è in clinica e gli viene imposta la fasciatura al piede infortunato.

Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le stelle: il video dietro le quinte. Esce dallo studio sorretta

Con lei c'è Raimondo Todaro che la riempie di baci. Questo il post eloquente di Elisa a corredo del video:

Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre.

