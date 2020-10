Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia e Luca: progetti di convivenza dopo il viaggio di nozze | Video

22 ottobre 2020 a

a

a

Matrimonio a prima vista Italia 2020 ha già una coppia che va, appare consolidata. La più affiatata - così sembra - del programma di Real Time nel quale gli sposi si conoscono il giorno del matrimonio.

Luca e Giorgia sono infatti sempre più complici - a dispetto delle altre due coppie - e lo sono al punto che decidono di andare a vivere insieme. Così si è conclusa la puntata di mercoledì 21 ottobre.



Delle tre coppie sembrano quella più decisa a continuare il matrimonio anche una volta terminato questo esperimento sociale. I due hanno trascorso un viaggio di nozze in perfetta sintonia e complicità nelle Dolomiti e non nascondono una certa malinconia l’ultimo giorno prima di ritornare a casa. Pensano a una convivenza dopo il programma.

Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Nicole: l'aspetto fisico di lei rischia di far scoppiare la coppia



La luna di miele è stata ricca di attenzioni reciproche. “Adoro l’uomo che cucina per me, io non amo cucinare.” dice Giorgia, mentre Luca comincia a sentire un pò di malinconia: “il viaggio di nozze sta finendo, ma inizierà un altro viaggio: la conoscenza fra me e lei. Non abbiamo ancora affrontare il discorso di cosa faremo e dove andremo dopo il viaggio di nozze”. Eccoli scambiarsi un bacio mentre partono a conclusione della luna di miele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.