Matrimonio a prima vista 2020, Andrea e Nicole: l'aspetto fisico di lei rischia di far scoppiare la coppia

La puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, andata in onda mercoledì 21 ottobre 2020, ha rivelato incomprensioni fra Andrea e Nicole. L’esperimento sociale di Real Time consiste nell’organizzare dei matrimoni tra sei perfetti sconosciuti. Nella puntata questa è una delle tre coppie che dopo il matrimonio è partita per il viaggio di nozze. Andrea e Nicole sono partiti per la splendida Como, ma la coppia durante il viaggio dimostra avere qualche dissapore per via dell’aspetto fisico di Nicole. Andrea, infatti, non è troppo convinto della sua “sposa”

I due vivono momenti altalenanti, anche per la poca convinzione da parte di lui sull’aspetto fisico di lei. Alla fine decidono di trascorrere un giorno a Milano da lei e il successivo a Pesaro da lui. Ma l'insofferenza per la sposa, da parte di Andrea, relativa all'aspetto fisico è uscita allo scoperto.

Critiche che colpiranno molto Nicole, a tal punto da scatenare accesi battibecchi tra i due.

