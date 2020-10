Matrimonio a prima vista 2020, Sitara e Gianluca: la luna di miele all'Isola d'Elba è un disastro. Colpa dell'ex

21 ottobre 2020 a

Si è conclusa, in onda mercoledì 21 ottobre su Real time, una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020. E' stata burrascosa la luna di miele per Sitara e Gianluca sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2020. I due sono all’isola d’Elba e l'avvio, nella spiaggia, sembra promettente. Ma le incomprensioni sono dietro l'angolo e diventano discussioni.

“Sento ancora la mia ex con cui avrei dovuto sposarmi”, afferma Gianluca che confessa a Sitara che, un anno prima, avrebbe dovuto sposarsi, ma poi tutto è saltato. Confessa quindi alla moglie di sentire ancora la sua ex e aggiunge che lei non sa che avrebbe partecipato a Matrimonio a prima vista Italia. Apriti cielo.

Matrimonio a prima vista su Real Time, le coppie alla prova della luna di miele: le anticipazioni | VIDEO

“Ma siamo fuori, cioè durante il viaggio di nozze senti la tua ex, non voglio conoscere una persona che è ancora legata al passato. Io investo nei sentimenti, una persona così no” dice Sitara che sembra davvero decisa a lasciare Gianluca. La coppia scoppia.

