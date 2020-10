Pierpaolo Pretelli al Gf Vip, la madre di suo figlio è Ariadna Romero. Amori e carriera: il film con Pieraccioni, Ballando e Isola | VIDEO

21 ottobre 2020 a

Pierpaolo Pretelli, modello e concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, dentro la quale sta facendo una corte spietata a Elisabetta Gregoraci, ha un figlio avuto da una relazione passata. L'ex compagna è Ariadna Romero, modella e attrice cubana, che ha tra l'altro partecipato a Ballando con le stelle qualche anno fa. Ma andiamo a conoscere meglio Ariadna, classe 1986 nata a Fomento. Ha frequentato il liceo scientifico per poi iscriversi a Giurisprudenza. La Romero ha quindi cominciato la carriera da modella, successivamente si è trasferita a Milano dove inizia a studiare recitazione. Nel 2012, la cubana convola a nozze con il giocatore di basket Lorenzo Gergati ma la loro relazione terminerà due anni dopo. Ariadna ha anche un bellissimo figlio, Leonardo, nato appunto dalla relazione con Pierpaolo Pretelli. Per quanto riguarda la carriera, Ariadna tra il 2009 e il 2010 è schedina a Quelli che il Calcio e compare nella pubblicità della Vecchia Romagna. Dal 2009 al 2013 conduce il programma Jukebox su Milan Channel, e in questi anni è il volto negli spot Sammontana, Cotril e Locman Donna. Nel 2011 per la cubana arriva la consacrazione: recita infatti nel film di successo di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità”.

L'anno dopo è nel cast di Ballando con le Stelle, poi in coppia con Francesca Fioretti, nel reality Pechino Express. Nel 2017 recita nei film Ovunque tu sarai e The broken key. Dalla relazione con Pretelli, nel 2017, nasce il piccolo Leonardo. Ma la loro relazione finisce bruscamente e in pessimi rapporti, visto che Ariadna lo accusa di non esserci stato quando era incinta e aveva bisogno di lui. Attualmente però, già prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello da parte di Pierpaolo, i rapporti si sono sistemati. All'attivo di Ariadna Romero anche la partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2019.

