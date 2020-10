Le Iene, i due inviati aggrediti dai Casamonica: "Ci hanno anche immobilizzato". Il racconto in esclusiva | VIDEO

21 ottobre 2020 a

L'inviato de Le Iene, Alessandro Di Sarno, racconta nella puntata di mercoledì 21 ottobre in onda dalle 21,20 su Italia1 l'aggressione subita nei giorni scorsi dal clan dei Casamonica. Tutto è nato da un video postato su Instagram da Nando Casamonica, nel quale l'uomo fa guidare la macchina a un bambino appartenente alla famiglia. Da qui Di Sarno e l'autore Vincenzo Mauro sono andati a chiedere al clan il motivo per cui "non solo hanno fatto guidare la macchina a un bambino, ma anche pubblicato quel video come fosse un trofeo”, ha spiegato la Iena. Di tutta risposta è iniziata l'aggressione. "Ci hanno anche immobilizzato", ha sottolineato Di Sarno. Qui sotto il video di anteprima.

I Casamonica aggrediscono Le Iene

“Ci hanno aggredito”, ha proseguito l'inviato della trasmissione di Italia1. "Poi hanno immobilizzato l’autore e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole”. “Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni”, ha aggiunto Vincenzo Mauro. Incredibilmente tuttavia una scheda è rimasta nella telecamera e mercoledì 21 ottobre andrà in onda proprio quel materiale. Appuntamento dalle 21,10 su Italia1.

