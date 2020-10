Elisabetta Gregoraci e il flirt con Stefano Coletti, la sorella Marzia ad Arianna David: "Non parli più di lei, non è sua amica"

21 ottobre 2020 a

Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta ex moglie di Flavio Briatore e attuale concorrente al Grande Fratello Vip, è intervenuta a difesa della showgirl, tirata in ballo ultimamente da Arianna David. Quest'ultima, professandosi amica della Gregoraci, ha rivelato a Mattino5 una presunta love story di Elisabetta con il pilota di automobilismo Stefano Coletti.

Una notizia clamorosa, che ha provocato agguerriti dibattiti in tv e sui social, tanto che la sorella dell'ex lady Briatore, Marzia, si è sentita in dovere di intervenire su Instagram, minacciando azioni legali, insieme all'avvocato e migliore amica di Elisabetta, Micaela Ottomano, nei confronti di Arianna David. Marzia ha appunto smentito la notizia diffusa dall'ex Miss Italia, invitando la stessa a non parlare più pubblicamente di Elisabetta Gregoraci, di un rapporto che non c'è mai stato e a non parlare più della sua vita privata, "poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma perché è un comportamento lesivo per la reputazione della signora Gregoraci". Marzia infatti ha affermato sempre nel post social che Arianna David non ha nessun rapporto amicale con la sorella.

