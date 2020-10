Tale e quale show, Giulia Sol minacciata di morte per l'imitazione di Giulia Amoroso: "Non l'ho vissuta bene" | VIDEO

21 ottobre 2020 a

a

a

Minacce di morte per una imitazione. E' quanto accaduto a Giulia Sol, concorrente nel programma di Carlo Conti, Tale e quale show, che venerdì 16 ottobre si è esibita nell'interpretazione di Alessandra Amoroso.

Giulia ha interpretato un medley composto da Karaoke e Mambo salentino, due dei successi più significativi della cantante cresciuta ad Amici di Maria De Filippi. A raccontare la storia nei dettagli la stessa Giulia: "Non è stato un week end facile, per niente - ha spiegato -. La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho presa sul ridere. Il problema è quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese e insulti". Insomma, un vero e proprio sfogo social quello di Giulia Sol nei confronti degli hater: "Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma tv - ha aggiunto - non l’ho vissuta per niente bene". Per fortuna a fronte di tanto odio sono arrivati pure tanti messaggi di apprezzamento. E' da lì che Giulia Sol ripartirà venerdì 23 ottobre nella prossima puntata di Tale e quale show. Per dimenticare le minacce ingiustificate via social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.