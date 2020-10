Le Iene, le storie choc dei negativi al Coronavirus dopo la malattia: "Non ci sentiamo ancora guariti" | VIDEO

21 ottobre 2020 a

Incredibile servizio de Le Iene nella puntata di mercoledì 21 ottobre su Italia1 dalle 21,20. L'inviato Alessandro Politi ha raccolto infatti alcune testimonianze di chi è ora negativo al Coronavirus ma che ancora non se lo è lasciato alle spalle. "Dal Covid non si recupera in una settimana, ci vogliono tante settimane", ha affermato il professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma allo stesso Alessandro Politi. Ma questa è soltanto una anticipazione del servizio che andrà in onda stasera.

Negativi al Covid ma non guariti: la testimonianza

Politi ha incontrato appunto chi si è negativizzato ma che a distanza di mesi non riesce a definirsi guarito: "Ho ancora molti sintomi", è il racconto di alcuni testimoni. Appuntamento su Italia1 dalle 21,20.

