Le Iene, Alessia Marcuzzi sexy e l'invito per la puntata del 21 ottobre 2020: "Aggressiva per stasera"

A poche ore dalla puntata de Le Iene, Alessia Marcuzzi che torna negli studi per il programma di Italia 1, infiamma Instagram con una foto e una dida a corredo, sull'account ufficiale della trasmissione.

"Un po’ aggressiva per stasera alle iene???", si legge accanto all'immagine di Alessia che appare in forma, più sexy che mai. Calze velate nere, minigonna mozzafiato e scollatura, Marcuzzi sfodera tacchi a spillo e glutelo in bella vista mentre è a terra. Foto aggressiva, ma solo un po' per parafrasare il suo post e non resta che aspettare l'appuntamento di stasera in tv sulla rete Mediaset.

