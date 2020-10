Belen Rodriguez provoca ancora, foto nuda sul letto: "Il mondo non è di chi si alza presto"

21 ottobre 2020 a

Belen Rodriguez continua a provocare sui social. La bellissima showgirl argentina infatti ha pubblicato una foto in cui si vedono soltanto le sue gambe e i suoi piedi dentro al letto. Chissà se in compagnia del nuovo fidanzato, l'hairstylist Antonino Spinalbese. La didascalia tuttavia fa pensare a un periodo davvero sereno per Belen.

La Rodriguez scrive un messaggio di felicità: "Il mondo non è di chi si alza presto. Il mondo è di colui che si alza felice". Insomma, per la conduttrice di Tu si que vales ozio a letto, probabilmente in compagnia del suo Antonino. Il matrimonio con Stefano De Martino sembra essere definitivamente alle spalle.

