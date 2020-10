Carolina Marcialis da non credere, nuda e appoggiata al muro. Lady Cassano fa vedere pure il perizoma

21 ottobre 2020 a

a

a

Ancora uno scatto per cuori forti pubblicato da Carolina Marcialis. La moglie di Antonio Cassano ci ha abituato ormai a foto sexy, a volte mentre si allena - Carolina infatti è una pallanotista di primo livello - altre volte per motivi pubblicitari. Come in quest'ultimo caso, in cui viene immortalata con un nuovo prodotto di Intimissimi.

La posa della Marcialis è davvero super sensuale, appoggiata al muro è completamente nuda, con il perizoma che esce fuori dal jeans. Sguardo ammiccante, per Carolina è un pieno di like e di commenti entusiasti dei suoi followers. Siamo certi che anche Antonio Cassano apprezzerà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.