Grande Fratello Vip, l'ex marito Stefano Sala spara a zero su Dayane Mello: "Basta bugie su nostra figlia"

L'ex marito di Dayane Mello, Stefano Sala, attacca l'ex compagna ora al Grande Fratello Vip, soprattutto sul rapporto con la figlia. "Basta bugie - ha spiegato - dobbiamo tutelare la piccola Sofia. C’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà, dovremo discutere molto seriamente di alcune cose poco gradite sia a me che alla mia famiglia". Il modello è quindi entrato ulteriormente nel dettaglio: Sofia infatti fa la prima elementare e quando torna da scuola riporta quello che le dicono i compagni. Cose che riguardano proprio Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip. "Non credo nemmeno alle sue lacrime destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo - ha sottolineato ancora Stefano Sala -. Secondo me piangeva per le accuse di Franceska Pepe". Insomma, accuse davvero pesanti e chissà se Dayane verrà informata di queste parole nella prossima puntata del reality in onda venerdì 23 ottobre.

