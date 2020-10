Giulia De Lellis, il nuovo amore è il rampollo milanese Carlo Beretta. Lui è l'ex di Dayane Mello

21 ottobre 2020 a

Ormai sembra essere davvero una storia seria. Giulia De Lellis infatti ha presentato il suo nuovo fidanzato, Carlo Beretta, alla sua famiglia. L'indiscrezione arriva dal settimanale Chi, anche se dai rispettivi profili social i due per il momento non ufficializzano nulla. Tant'è che l'influencer ha pubblicato uno scatto in cui appare nei suoi innumerevoli mood.

Carlo Gussalli Beretta è un rampollo milanese ed ex fidanzato di Dayane Mello, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello. Per Giulia De Lellis si prospetta dunque un nuovo amore dopo quello finito male con l'ex tronista Andrea Damante. Chissà se la bella Giulia ufficializzerà presto il suo fidanzamento ai suoi oltre 7 milioni di fan sui social.

