Paolo Mengoli a Storie Italiane, la figlia disconosciuta dopo la prova del Dna: "Da lì sono caduto in depressione" | VIDEO

21 ottobre 2020 a

Paolo Mengoli dopo la rivelazione di qualche giorno fa, è tornato a parlare su Rai1 a Storie Italiane del dramma di sua figlia, disconosciuta dopo l'effettuazione della prova del Dna. Intervistato da Eleonora Daniele il cantante si è raccontato: "Mia figlia mi ha detto 'non sei mio padre', ho scoperto solo dopo che non ero il padre biologico", ha detto. Poi è arrivato il verdetto del test del Dna: "Ha chiarito che non era mia figlia. E' stata ingannata pure lei, secondo me è stata manipolata", ha sottolineato. Mengoli ha quindi ricordato il suo periodo difficile dopo questa scoperta: "Mi sarebbe bastata una frase 'a me non interessa chi è mio padre; mio padre sei tu', purtroppo non me l’ha detta. In quel periodo - ha concluso - sono caduto in depressione".

