Coronavirus, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta di Rai1 a rischio sospensione. Dagospia: "7 positivi negli studi di via Teulada"

Mancano comunicazioni ufficiali, ma trapela che Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, le due trasmissioni che fanno compagnia ai telespettatori di Raiuno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, potrebbero essere sospese a causa del Covid 19. La rivelazione è stata fatta da Dagospia. Secondo il sito, tra i tecnici e i collaboratori degli studi di Via Teulada da dove vengono trasmesse la trasmissione di Serena Bortone e quella di Alberto Matano, ci sarebbero sette positivi.

La Rai, al momento, nulla ha comunicato in proposito. I programmi potrebbero essere sospesi per salvaguardare la salute di tutte le persone che lavorano e per garantire la sanificazione degli uffici, fa sapere il sito di Roberto D'Agostino.

