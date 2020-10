Champions League, dal 2021 si potrà vedere anche su Amazon

21 ottobre 2020 a

Manca ancora l'ufficialità ma le indiscrezioni per l’assegnazione dei diritti televisivi della Champions League per il prossimo trienni0 (2021/2024) raccontano che, a uscirne vincitori,sarebbero Amazon, Sky e Mediaset.

La novità è l'ingresso di Amazon: il colosso di Jeff Bezos si è aggiudicato il pacchetto che prevede la trasmissione in streaming di 16 partite (la migliore di ogni giornata, il mercoledì) oltre alla Supercoppa Europea. Sky - superando la concorrenza di Dazn - si è aggiudicato il pacchetto di 104 gare mentre Mediaset ha ottenuto un pacchetto di altre 16 partite (la migliore del martedì più la finale). Probabile un accordo tra Sky e Mediaset per completare il catalogo, in definitiva nei prossimi tre anni per poter vedere tutte le partite occorrerà avere due abbonamenti (Amazon e Sky).

