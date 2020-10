Temptation Island 2020, Sofia e Amedeo un mese dopo: la coppia umbra separata. La decisione di lei | Video

"Non posso amare per due", dice lei al ritorno a casa. Lui: "Mi manca"

Che fine ha fatto la storia d'amore fra Sofia e Amedeo, la coppia umbra di Temptation Island 2020 è stato rivelato nel finale dell'ultima puntata del docureality di Canale 5 andata in onda martedì 20 ottobre.

I due si presentano separati da Alessia Marcuzzi. Lei ha scelto di prendersi del tempo. Il 31enne di Città di Castello, da parte sua, racconta di essere ancora innamorato della fidanzata,ammette che avrebbe voluto essere insieme a Sofia durante il confronto davanti ad Alessia Marcuzzi e che lei gli manca.

L’esperienza della coppia era durata poco nel programma. A prendere la scelta di effettuare il falò di confronto anticipato era stata Sofia. Dopo aver avuto la conferma di un tradimento avvenuto nel passato, la 30enne non è riuscita a proseguire il percorso. Amedeo avrebbe voluto continuare la sua esperienza nel reality. Era stata Sofia a dichiarare di voler dare un’altra possibilità alla loro relazione. Il 31enne, titubante, ha condiviso la scelta della fidanzata. Ora, a distanza di un mese da questo confronto con il finale inatteso, Sofia e Amedeo rivelano di essere in crisi. "Non posso amare per due", afferma lei.

