Matrimonio a prima vista su Real Time, le coppie alla prova della luna di miele: le anticipazioni | VIDEO

Torna stasera, mercoledì 21 ottobre, l'appuntamento su Real Time con Matrimonio a prima vista Italia, l'esperimento sociale solitamente in onda ogni martedì anche in streaming su Dplay.

Matrimonio a prima vista, Andrea dà 7 alla neo sposa Nicole sul fisico: subito bufera sui social

Nel format, con l’aiuto di un team di esperti, 6 single scelgono di sposarsi tra perfetti sconosciuti, incontrando i propri partner per la prima volta solo sull’altare.

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre le coppie, dopo le nozze, sono arrivate al momento delle luna di miele. Le tre coppie stanno dunque attraversando periodi diversi di intesa tra loro.

Il ritratto delle donne del programma

Se Luca e Giorgia sulle Dolomiti non sembrano incontrare ostacoli, sul lago di Como Andrea e Nicole vivono momenti altalenanti, anche per la poca convinzione da parte di lui sull'aspetto fisico di lei. All’isola d'Elba infine Gianluca e Sitara ritrovano l’intesa iniziale. Vedremo se questa intesa durerà alla prova della convivenza. Appuntamento da non perdere su Real Time dalle 21,20.

