Grande Fratello Vip, Paolo Brosio pronto dopo 27 giorni di ospedale e un paziente morto a fianco della sua camera. La confessione a Fuori dal Coro

"Dovevo entrare nella Casa del Grande Fratello Vip il 18 settembre. Sono arrivato a Roma qualche giorno prima, per la clausura in hotel, come si fa per i reality. Non mi sentivo tanto bene, anche se avevo tutti i tamponi negativi, sia fatti nel Lazio che in Toscana, perché era dal 2 settembre che mi sottoponevo all'esame. A quel punto ho chiesto alla produzione di fare un check up". Paolo Brosio a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4, ha raccontato come e quando ha scoperto di essere malato di Covid. "A due giorni dall'inizio del Gf Vip sono stato condotto a Villa Tiberia per i controlli. Mi hanno "ribaltato", facendomi sostenere diversi esami. In quel momento mi sentivo spossato e avevo una tossetta. Mi hanno fatto una tac da cui è risultato che avevo la polmonite bilaterale interstiziale, la famosa polmonite da Covid. Mi è crollato il mondo, mi hanno caricato su una ambulanza e portato al centro regionale anti Covid del Lazio, a Casal Palocco, dove mi hanno curato benissimo".

"Io non sono mai stato male, non ho mai sofferto. Ho visto persone anziane o anche meno anziane, che però avevano patologie complesse e soffrivano. Uno è morto nella camera a fianco e quindi mi è presa l'ansia perché non è facile restare chiuso 25 giorni, senza vedere in faccia nessuno, e chi arriva è coperto da mascherine e visiere. Stavo bene, facevo ginnastica in camera, ma i tamponi non erano mai negativi nonostante le cure". Brosio ha puntualizzato che è rimasto ricoverato 27 gironi: "Sentivo gli altri che non respiravano e stavano male, ma io stavo bene e non vedevo l'ora di tornare alla mia vita normale". Ora è considerato clinicamente guarito e attende la chiamata di Mediaset per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

