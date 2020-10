Temptation Island 2020, Carlotta perdona Nello dopo la lite furibonda: "Ma stammi a distanza" | Video

20 ottobre 2020 a

Temptation Island 2020, vivace confronto fra Nello e Carlotta. Alla fine escono insieme, ma lei chiede che rimanga "a distanza". Carlotta crolla dopo aver visto le imprese del fidanzato con la single Benedetta. E si arriva alla resa dei conti nella puntata finale del docureality di Canale 5 di martedì 20 ottobre 2020.

"Non ti ho mai mancato di rispetto, assolutamente", dice lui. "Sono un tuo giochetto", risponde lei. Lui insiste di voler stare con lei, di "rimediare a questo anno e mezzo". Carlotta risentita replica. "Non ce la farei mai, preferisco restare da sola. Mi fai schifo." Inutile ogni tentativo di Alessia Marcuzzi di recuperare la discussione fra la coppia. Poi alla fine lei accetta di uscire insieme, ma il perdono è con riserva: un mese di prova per Nello.

"Mi hai fatto sentire uno schifo con gli altri", afferma lei. "Ti ho sempre trattato come una regina", sostiene lui.

