Chiara Ferragni, appello anti Covid dopo Fedez: "Mettete tutti la mascherina. In Italia è un momento delicato"

20 ottobre 2020

Dopo Fedez anche la moglie, Chiara Ferragni, scende in campo nella lotta al Covid. Sul suo seguitissimo profilo instagram (21.5 milioni di follower), pubblica un video in cui sensibilizza tutti sull'uso della mascherina. "Chi ha un grosso seguito - dice l'influencer nelle immagini - deve avere anche la responsabilità di sensibilizzare. In questo momento mi sento di sensibilizzare verso l'uso della mascherina. E' un piccolo gesto che fa la differenza, soprattutto se utilizzata da tutti quanti. In Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere una mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Mettete la mascherina".

