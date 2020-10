Michelle Hunziker scatenata, video balletto senza respiro da oltre un milione di visualizzazioni

20 ottobre 2020 a

E' il video di una scatenata Michelle Hunziker, quello postato sul profilo instagram dalla stessa show girl, modella e influencer. Sulle note di Hypnotized (Purple Disco Machine & Sophie and the Giants) è stato montato un balletto super rapido. Michelle danza scatenata e sorridente, ma viene ripresa con una vasta serie di mise. Si passa dal pigiama con tanto di cuscino, alla minigonna nera con camicia bianca, dal jeans particolarmente attillati ai pantaloni colo oro con un mini reggiseno giallo. E avanti così.

Naturalmente il video piace molto a fan e follower e colleziona 1.1 milioni di visualizzazioni. Un clamoroso successo. Come al solito simpatico il commento: "Ci ho provato anch’io a fare quei video dove si cambiano velocemente... poi come al solito è finito tutto in vacca...".

