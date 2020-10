Uomini e Donne, la ripicca di Valentina Autiero: accetta di conoscere un altro cavaliere. Bufera social

20 ottobre 2020 a

Subito bufera social al terime della puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Sui canali social del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, commenti dopo la ripicca di Valentina Autiero.

Fra lei e Germano procede tutto nel verso giusto e lo ammette pure lui. “Va tutto bene. Ci sentiamo tutti i giorni. Lei ha un carattere forte, ma ha un lato sensibile - afferma Germano - che ha riservato solo a me e questo mi ha avvicinato a lei ancora di più. Mi ha detto delle cose sue private molto importanti e questo al di là dell’aspetto fisico perché è la cosa che ci ha avvicinato subito”, Germano viene spiazzato dall’arrivo di una nuova signora per lui. “Con lei siamo stati chiari nel senso che, per il momento, non c’è nessuna esclusiva”, spiega Germano che poi accetta di conoscere Simona.

La decisione di Germano non fa piacere a Valentina che commenta: “A me lui piace, ho voglia di conoscerlo e sento solo lui.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi martedì 20 ottobre 2020: una donna per Germano e Valentina Autiero va allo scontro

Poi ha fatto scendere questa signora e per me un po’ sei caduto perché mi hai detto che avresti sentito solo me”, dice Valentina che, poi, per ripicca, accetta di conoscere un cavaliere che ha chiesto di conoscerla. Sull'account Instagram della trasmissione, valanga di commenti sulla scelta di Valentina.

