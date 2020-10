Un'estate a Oxford, stasera 20 ottobre il film su Rai Premium. La trama

20 ottobre 2020 a

Stasera in tv 20 ottobre su Rai Premium, a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Un'estate a Oxford. Commedia romantica del 2018, produzione tedesca per la regia di Karola Meeder. Nel cast troviamo Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein. Nina dice sì all'Università di Oxford e tiene un seminario estivo. Quando arriva incontra il suo vecchio professore con cui in passato aveva intrecciato una relazione mentre scrivevano un libro dal titolo Lettere a Hedy. Il volume raccoglie le lettere scritte in gioventù da Lord Addington alla domestica, amore della sua vita. E durante il seminario Nina conosce Daniel che di Hedy era il nipote.

