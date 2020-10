Ascolti tv lunedì 19 ottobre 2020, Io ti cercherò su Rai1 vince la gara ma il Gf vip vola oltre i 3 milioni

20 ottobre 2020 a

Successo per Rai1 negli ascolti di lunedì 19 ottobre 2020, ma ottimo risultato per Canale 5. La fiction ’Io ti cercherò’ in prime time ha fatto segnare 4 milioni 446mila spettatori, con il 18,5% di share. Nella stessa fascia il Grande Fratello Vip ha ottenuto 3 milioni 429milaspettatori con il 20,7% di share.

Segue ’Report’ che su Rai3 è stato seguito da 2 milioni 573mila spettatori pari al 10,4% di share. Oltre il milione anche ’Killer eliite' che su Italia1 ha centrato 1 milione 325mila spettatori con il 5,5% di share. Nel prime time le tre reti Rai hanno incassato un complessivo 35,9% di share grazie a 9 milioni 473mila spettatori, le tre reti Mediaset un 27,6% di share grazie a 7 milioni 289mila spettatori.

