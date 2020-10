Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci nega relazione con Piero Barone de Il Volo

19 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci sotto torchio al Grande Fratello Vip: la show girl è stata messa all'angolo, in un confessionale, da parte del conduttore Alfonso Signorini che le ha chiesto - esplicitamente - se fuori dalla casa l'aspetta un uomo. E se questo uomo si chiami Piero o Stefano.

L'ex di Briatore si trincera dietro poche parole, dice di conoscere questi nomi ma di non avere nessuna relazione da comunicare. Signorini allora va dritto sull'obiettivo: "Elisabetta, hai avuto una relazione con Piero Barone (uno dei tre ragazzi de Il Volo)?". Lei nega e risponde di no. Prima era andato in onda un filmato in cui la Gregoraci si batte il petto, vicino al cuore, ogni volta che passa l'aereo con i messaggi a lei dedicati da quello che dovrebbe essere il suo fidanzato. Ma Elisabetta Gregoraci nulla fa trapelare. E Pierpaolo Petrelli continua a essere respinto. O forse "usato" per strategia.

