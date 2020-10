Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si salva dall'eliminazione. Lei è contenta a metà, ora è in ansia per la figlia Guenda | VIDEO

19 ottobre 2020 a

Primo verdetto nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 19 ottobre. Tra i quattro concorrenti in nomination, vale a dire Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, proprio quest'ultima è stata la prima a salvarsi.

La conduttrice non ha certo nascosto il suo entusiasmo, ricordando anche un particolare episodio avvenuto in giornata: "E' passato un aereo che portava un messaggio sia per me che per Guenda, forse era il momento giusto per uscire", ha detto. In realtà Maria Teresa sarà ancora ben presente all'interno della casa e ora incrocia le dita per la permanenza della figlia. In lotta per non essere eliminati restano dunque Andrea Zelletta, Matilde Brandi e Guenda Goria. Tra pochi minuti un nuovo verdetto.

