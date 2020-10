Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Stefania Orlando: "Ti metti in mezzo per strategia". E Antonella Elia attacca l'ex lady Briatore | VIDEO

19 ottobre 2020 a

Tempo di confronti durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 19 ottobre. Dopo la lite nel corso della settimana, Alfonso Signorini ha chiamato a rapporto Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci.

Le due - pur essendosi chiarite negli ultimi giorni - non hanno cambiato opinione in merito all'episodio. Elisabetta Gregoraci insiste: "Stefania Orlando sta sempre in mezzo alle discussioni, perché ha capito che le conviene, è una sorta di strategia".

Antonella Elia a questo punto ha attaccato l'ex lady Briatore: "Un po' se la tira, sa benissimo che con la sua vita da star ha una influenza sui ragazzi, che la vedono come Cleopatra. E lei lo ha capito", ha aggiunto l'opinionista con tono malizioso, suscitando l'irritazione da parte della Gregoraci. "Io mi sono sacrificata anche nel Cucurio", ha detto. Pronta la controreplica della Elia: "Non hai fatto le pulizie ai Grandi magazzini, hai cucinato gli gnocchi", il commento sarcastico di Antonella.

