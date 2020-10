Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: chi è Rio, il fidanzato che fa dediche con gli aerei. Twitter rivela

Il web si interroga, l'indiscrezione super

19 ottobre 2020

a

a

Ma chi è che manda i messaggi con l'aereo ad Elisabetta Gregoraci mentre la showgirl di Soverato è nella Casa del Grande Fratello Vip 5?

Striscioni volanti in cielo, sono stato tre, con la misteriosa firma di Rio. Ma chi fa sorvolare Cinecittà per un messaggio in codice per l'ex moglie di Flavio Briatore? Il web si scatena e dà indiscrezioni. Negli striscioni campeggia “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore”, “Roma mi manchi”: tutti firmati da un tale Rio.

La bomba su Twitter dove si è scatenato il dibattito sarebbe Stefano Coletti l’uomo in attesa che Elisabetta Gregoraci esca dal Grande Fratello Vip.Parliamo di un ex pilota di Formula Uno che abita a Montecarlo. Lui segue su Ig la Gregoraci e anche una fanpage dedicata alla scintilla con Pierpaolo. Twitter è impietoso in queste ore ed ha scatenato un dibattito con una risposta certa: è proprio lui la fiamma di Elisabetta.

