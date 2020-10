Lilli Gruber: "Mio collaboratore ha il Covid. Io negativa, ma condurrò da casa"

19 ottobre 2020 a

"Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre Otto e mezzo da casa, perché un mio collaboratore è risultato positivo al Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa" così la conduttrice del talk di approfondondimento di La7 Lilli Gruber, in apertura della puntata di questa sera.

Tra gli ospiti della puntata in onda in questo momento ci sono il filosofo Massimo Cacciari, i giornalisti Andrea Scanzi (Fatto Quotidiano) e Lina Palmerini (Sole 24 ore) e il professor Ranieri.

