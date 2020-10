Sara Croce denunciata dal magnate Hormoz Vasfi, l'avvocato della Bonas di Bonolis al contrattacco: "Lei vittima di stalking"

19 ottobre 2020 a

"Sono esterrefatto". È un commento lapidario quello che l’avvocato Angelo Pariani, difensore della showgirl Sara Croce, rilascia all’Adnkronos dopo la richiesta di risarcimento avanzata dal magnate Hormoz Vasfi, il quale si ritiene truffato da una relazione, a suo dire, solo economica. Nella lista dei regali il cui valore ammonta a un milione di euro, c’è - a quanto trapela - anche il famoso viaggio di Capodanno a Las Vegas e una lavatrice. La Bonas di Avanti un altro, programma di Paolo Bonolis, è chiamata a rispondere in solido insieme alla madre, ma la realtà che restituisce il legale è di un tutt’altro tenore. "Rigettiamo qualsiasi domanda pretestuosa, faremo valere in sede civile le nostre ferme rimostranze che nulla gli è dovuto. È strano che l’unico bene di valore avuto in regalo, cioè una Range Rover per il compleanno, la mia assistita l’abbia restituito poco dopo", spiega il legale pronto a inserire la richiesta di risarcimento appena ricevuta dal magnate nel fascicolo in cui è Sara Croce la vittima. "Lei - svela l’avvocato - ha proceduto a denunciare Hormoz Vasfi per stalking stante i 450 messaggi ricevuti in 22 giorni dalla madre e dallo zio. Questa mossa sembra essere un altro tentativo per mettere pressione su Sara, ma questo sarà la magistratura a stabilirlo", conclude il legale Pariani.

