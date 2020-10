Wanda Nara, look vietato ai deboli di cuore: pronta per il jogging, ma la scollatura è incontenibile | FOTO

19 ottobre 2020 a

Wanda Nara fa impazzire nuovamente i suoi followers. Dopo le frecciate riservate all'Inter in seguito al derby perso a distanza di 4 anni dall'ultima volta: "Complimenti ai miei amici milanisti", aveva detto, la showgirl argentina è tornata a pubblicare scatti ad alto tasso di sensualità.

Wanda infatti ha postato un'immagine in cui è immortalata in tenuta da ginnastica, pronta a fare jogging, con un look davvero sexy. Il completino infatti non nasconde le sue forme esplosive, anzi. Gli occhi dei fan sono solo per la scollatura, e il pieno di like è assicurato. Siamo sicuri anche da parte dei tifosi interisti, che avranno dimenticato così le frecciate post derby.

