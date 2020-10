Grey's Anatomy, stasera in tv 19 ottobre due puntate su La7. La trama

19 ottobre 2020 a

Stasera 19 ottobre su La7 torna la serie Grey’s Anatomy, giunta alla 16esima stagione. Due nuovi appuntamenti, a partire dalle ore 21.15 per la fiction che racconta la storia della dottoressa Meredith e dei suoi colleghi. La trama. La puntata numero sei si intitola Scherzare con il fuoco. Nelle ultime ore di carcere la dottoressa conosce Paula. Jo ad Halloween si traveste da cadavere indossando l’abito del matrimonio, ma deve scontare l'agitazione di Alex: per l'ospedale è un gran giorno. Al Pacific Northwest, Alex e Richard tentano infatti di impressionare i potenziali investitori e quando Alex vuole far vedere dove sorgerà la nuova ala gli viene comunicato da un operaio che c’è un problema… Intanto Jo spaventa la gente con il suo costume. Il titolo della puntata numero 7 è Papà non farmi la predica. Maggie riceve una grande sorpresa: sua cugina Sabie, che è anche nipote di Richard, si presenta all’ospedale con un tumore intorno al cuore e nasce più di un problema su come si procederà per l'intervento. Nel frattempo Amelia si presenta al Pacific Northwest per comunicare a Owen che lei e Link stanno avendo un bambino.

