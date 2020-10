Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli in pressing su Elisabetta Gregoraci. Lui le dedica Più bella cosa, lei si mostra gelosa | VIDEO

19 ottobre 2020 a

a

a

Pierpaolo Pretelli non molla e tenta in tutti i modi di far cedere Elisabetta Gregoraci. Nella serata karaoke il modello ha dedicato alla showgirl "Più bella cosa" di Eros Ramazzotti. "Ti è piaciuta la canzone?”, chiede Pierpaolo che ha cantato rivolgendo il suo sguardo fisso verso l'ex lady Briatore. “Sì, mi sono emozionata molto”, risponde Elisabetta. "Forse ti è arrivata l'energia che ci ho messo", ha aggiunto Pretelli. Ma la Gregoraci continua a rimanere fredda, almeno nella casa, nonostante a volte si dimostri piuttosto gelosa nei confronti di Pierpaolo: ecco il video.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Pretelli

I tentativi del ragazzo non sembrano sortire l’effetto sperato, “Tu vuoi farmi proprio arrabbiare. Non fingere”, gli dice la showgirl che si dimostra infastidita dall’atteggiamento del ragazzo che però torna all'attacco "Per me era più bella cosa" le dice guardandola negli occhi. Elisabetta non risponde, continua a bere la tisana e interviene nei discorsi degli inquilini poco lontani da lei. Ma alla fine la Gregoraci sembra accontentare il modello: "Il più bravo è stato Pierpaolo con Eros", ha detto a tutti sorridendo. E chissà se questo rappresenti un primo passo avanti nel corteggiamento di Pretelli all'ex lady Briatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.