J-Ax ospite di Radio Subasio, un'ora di musica dal vivo martedì 27 ottobre

J-Ax a Radio Subasio. Un gran colpo per l'emittente umbra che ospiterà l'artista a Subasio Music Club martedì 27 ottobre, negli studi di Assisi. La serata è prevista dalle ore 21 alle 22 e si svolgerà come di consueto senza pubblico in studio. Con J-Ax ci saranno gli speaker Katia Giuliani e Davide Berton, che daranno anche l'opportunità a cinquanta fan dell’artista, collegati in videoconferenza, di interagire direttamente con lui. Tutti gli altri ascoltatori potranno inviare domande e messaggi vocali al numero 348.075 8060. Diretta Facebook sulla pagina di Radio Subasio, per assicurare la visione del programma che sarà trasmesso in simulcast in Fm e in streaming su radiosubasio.it.

