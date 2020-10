Uomini e Donne, tutti contro Daniel. E lui abbandona lo studio I VIDEO

19 ottobre 2020 a

a

a

A Uomini e Donne, storica trasmissione del pomeriggio Mediaset in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 e condotta da Maria De Filippi, tutti contro Daniel. Il corteggiatore si lascia sfuggire una frase sbagliata e si ritrova tutti contro: opinionisti, corteggiatori e corteggiatrici. "Si può sentire un uomo dire a una donna fai schifo" racconta Tina Cipollari. "Come ti permetti" urla alzandosi in piedi Gianni Sperti.

Tutti in studio gli dicono di chiedere scusa ma Daniel non ne vuole sapere. Così interviene anche Armando, uno dei corteggiatori: "Non ci sono parole per i modi che ha, andrebbe preso a schiaffi" racconta tra gli applausi del pubblico. "E' un uomo di ...." carica Gianni Sperti coperto dai bip della regia... Tutti contro Daniel, che decide di togliersi il microfono e abbandonare lo studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.