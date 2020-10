Stasera in tv 19 ottobre, su Italia1 c'è Killer Elite con un cast stellare: la trama e il trailer | VIDEO

19 ottobre 2020 a

Film d'azione in prima serata su Italia1 lunedì 19 ottobre. Alle 21,20 andrà infatti in onda Killer Elite, diretto da Gary McKendry con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski tra i protagonisti. La pellicola uscita al cinema nel 2011 ha incassato ben 57 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo il trailer ufficiale:

La trama è incentrata su Danny, un killer che, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide su commissione. Stanco della sua spietata professione di mercenario, a un certo punto decide di ritirarsi in luogo privato, finché non scopre che Hunter è prigioniero del sultano dell’Oman. Ma per poterlo liberare dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli del sultano, uccisi per mano di alcuni spietati ex membri dei Servizi Aerei Speciali Britannici durante la segreta Guerra dell’Oman. Killer Elite è la storia della loro guerra segreta, combattuta all’ultimo sangue dalla Gran Bretagna all’Oman, da Parigi all’Australia.

