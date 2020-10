Matrimonio a prima vista Italia, ecco che fine hanno fatto le coppie delle edizioni precedenti: scoppiate e a gonfie vele | Video

14 ottobre 2020 a

E' partita su Real Time una nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, in cui con l’aiuto di un team di esperti 6 single scelgono di sposarsi tra perfetti sconosciuti, incontrando i propri partner per la prima volta solo sull’altare.

Ma che fine hanno fatto le coppia delle precedenti edizioni? Sky, in un video, ha pensato bene di fare il punto. Ci sono coppie scoppiate e altre felici.

Questa che è partita il 6 ottobre 2020 è la quinta edizione che sta appassionando il pubblico. Vediamo anche perché alcune delle coppie non stanno più insieme.

