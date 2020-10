Fedez durissimo contro Eleonora Daniele: "Giornalista del Grande Fratello pagata dallo Stato, si informi. No ai saccenti di sto c***o"

13 ottobre 2020 a

a

a

Durissima la replica di Fedez, marito di Chiara Ferragni, a Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane. Secondo la giornalista l'influencer dovrebbe affrontare di più il tema Covid e sentirsi maggiormente responsabile nei confronti dei ragazzi, considerato il suo peso sociale. Fedez non ci va leggero: "Incredibile ragazzi, questo è un Paese fantastico. Una giornalista, che arriva direttamente dal Grande Fratello, con un tono inquisitorio, si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese. Mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato, magari avrebbe dovuto prodigarsi di più. Innanzitutto informarsi sulle cose che si dicono. Ci penso io a rinfrescarle un po' la memoria, a fare il lavoro che lei non ha fatto in questi giorni".

E spara: "Cara giornalista del Grande Fratello, voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie durante questo periodo, per mero senso civico". Fedez ha ricordato l'incredibile sforzo che ha consentito di dare vita al nuovo reparto di terapia intensiva, l'unica opera straordinaria nata nel territorio milanese. E durante l'estate? "Visto che il turismo necessitava di avere un riflettore, mia moglie è andata a fare vedere le bellezze italiane. Le è stato riconosciuto persino il Leone d'oro". Poi l'attacco frontale: "Ma io mi chiedo, lei invece che cosa ha fatto durante la pandemia?". E ancora: "Informiamoci prima di fare i saccenti di sto c****o".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.