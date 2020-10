X Factor 2020, le categorie assegnate ai giudici e le scelte di Hell Raton e Mika

09 ottobre 2020 a

a

a

Nella quarta puntata di X Factor 2020, il talent show musicale di Sky, il conduttore Alessandro Cattelan svela le categorie assegnate. Nel primo episodio dei Bootcamp, Manuel Agnelli torna con i gruppo, a Emma (felicissima) vanno gli under uomini, a Hell Raton le under donne e infine a Mika gli over. Tra momenti di commozione e qualche appunto tecnico le cinque ragazze che hanno ottenuto una sedia da parte di Hell Raton sono state: Casadilego, CMQMartina, Ale, Daria Huber, Mydra. Gli artisti over che si sono guadagnati un’altra chance con Mika per arrivare alla fase finale sono: il rapper Kaima, Disarmo, Eda Marì, Vergo e N.A.I.P

