Anticipazioni Beautiful di giovedì 8 ottobre: Steffy e Hope si contendono Beth

08 ottobre 2020 a

Puntata incandescente oggi, giovedì 8 ottobre 2020, di Beautiful. La soap opera - che va in onda ogni giorno su Canale5 alle ore 13,40 - in questi giorni punta sulla diatriba tra Steffy e Hope dopo la scoperta su chi sono i veri genitori di Beth. Steffy è disperata, non vuole perdere la bambina, ma Hope non è più disposta a separarsi dalla sua Beth. Le due donne discutono animatamente finché la Logan minaccia la Forrester: "Non provare a fermarmi" dice mentre porta via la piccola. Nemmeno Ridge e Brooke, sopraggiunti alla casa sulla scogliera, riusciranno a placare le due sorellastre.

Nel frattempo Wyatt è sconvolto dalle rivelazioni fatte da Flo e decide di lasciarla. Nel frattempo ripensa a Sally, la sua ex fidanzata e quindi decide di raggiungerla alla Forrester Creations per chiederle scusa per gli errori commessi in passato

