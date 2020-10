Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina: ecco quando nascerà la sorellina di Leone

08 ottobre 2020 a

Una settimana dopo dall’annuncio di Chiara Ferragni su Instagram, svelato anche il sesso del bebè. Giovedì scorso l'influencer e suo marito Fedez avevano svelato che sarebbero diventati genitori per la seconda volta. Per dare la notizia hanno scelto una tenera foto del figlio Leone con in mano l’immagine della radiografia.



Chiara Ferragni incinta, il piccolo Leo sventola l'ecografia. Fedez scherza: "Io non sapevo nulla"

Secondo il settimanale Oggi i due aspetterebbero una bambina. La piccola dovrebbe nascere nel mese di marzo (Chiara ha detto di essere alla sedicesima settimana pochi giorni fa), proprio come il loro primogenito Leone, che il prossimo 19 marzo compierà 3 anni.





