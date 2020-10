Stasera in tv, 8 ottobre, su Sky Uno c'è X Factor 2020: i Bootcamp per Hell Raton e Mika

08 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 8 ottobre, su Sky Uno torna X Factor 2020 con i Bootcamp (ore 21,10): svelate le categorie. Si parte con le scelte di Hell Raton e Mika. A ogni giudice spetterà l'onere di selezionare solo cinque concorrenti.

X Factor 2020, i Melancholia conquistano tutti e passano il turno Giuria incantata e pioggia di complimenti sui social

A inizio puntata Alessandro Cattelan comunicherà a ciascun giudice la categoria di cui sarà il mentore . Per i 4 giudici, infatti, è arrivato il tempo di costruire la propria squadra, per farlo occorrerà essere rigorosi e anche agguerriti: solo i migliori - tra le tante voci, proposte originali e realtà musicali che hanno superato le Auditions - riusciranno ad ottenere la fatidica sedia che vale il passaggio alla fase successiva. La regola prevede, infatti, che ciascun giudice ha a disposizione solo cinque sedie, una per ciascun componente scelto, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, il fatidico e temutissimo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente.

Blind da Ponte San Giovanni ai bootcamp di X Factor 2020: Franco Popi Rujan conquista i giudici

Per Emma e Manuel Agnelli le scelte sono rinviate alla prossima settimana. Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno l'operato dal giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese anche pensando a un inizio di rivalità tra le varie squadre. Ancora in corsa un gruppo di Foligno (i Melancholia) e il trapper di Ponte San Giovanni (Franco Popi Rujan, in arte Blind).

